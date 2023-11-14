Kırıkkale'de bir kişiye raylarda otururken tren çarptı!

Kırıkkale'de bir kişiye raylarda otururken tren çarptı!

Rayda otururken tren çarptı, feci şekilde can verdi Kırıkkale'de feci bir ölüm meydana geldi. Kentte 34 yaşındaki Hakkı Akyaz, raylarda otururken bir trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Kırıkkale'de trenin çarptığı 34 yaşındaki vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki tren garında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde raylarda oturan Hakkı Akyaz'a (34) tren çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolden Akyaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemenin ardından Akyaz'ın cesedi, otopsisi yapılması üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.