Rayo Vallecano - Sevilla sahaya çıkıyor

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Rayo Vallecano, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Sevilla takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:15. Ev sahibi Rayo Vallecano, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sevilla, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 142. İddaa'da Rayo Vallecano kazanır 2.90, berabere biter 3.30, Sevilla kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Rayo Vallecano son haftadaki Levante müsabasında 3-1 kazandı.

Sevilla ise Athletic Bilbao karşılaşmasında 3-1 yenildi.

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