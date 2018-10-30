Oyun dünyasına yönelik cihaz ve aksesuarlar geliştirilen Razer, oyunseverlerin bir süredir merakla beklediği arcade oyun kontrolörü Razer Panthera Evo'yu piyasaya sundu. Razer ortak kurucusu ve CEO'su Min-Liang Tan, “Bu yeni nesil arcade stick (çucuk), profesyonel dövüş oyunu sporcuları ve meraklıları ile hemfikir olan hassasiyet, tutarlılık ve performansa odaklanıyor” dedi.

Razer yeni arcade oyun kolunu geliştirirken Team Razer ekibinden 27 yaşındaki Singapurlu profesyonel oyuncu Xian Ho Kun ve oyun dünyasından Kenny Omega’nın desteğini de aldı.

Bu ikilin de performans ve dayanıklılık testlerini gerçekleştirdiği Razer Panthera Evo, 30 milyon basış ömrüne sahip RazerTM mekanik anahtarlara sahip.

199 DOLARLIK FİYAT

İyileştirilmiş bir kasa tasarımı ve oyun performansını vurgulamak için bir kulaklık jakı ile gelen Razer Panthera Evo da selefi Panthera gibi tamamen modifiye edilebiliyor.

Razer Mechanical Switches tuşları, fonksiyonel özelleştirme (resimlerle kişiselleştirme) seçenekleri, PS4 için 3.5 mm analog kulaklık seti, 8-tuşlu Vewlix tarza dizilim & Sanwa kol ve 3 m sert örgü kablo özelliklerine sahip olan Razer’ın yeni kontrolörü, Kasım ayında raflardaki yerini alacak.

Razer Panthera Evo’nun satış fiyatı ise Avrupa pazarı için 199.99 Euro, diğer pazarlar için ise 199.99 dolar olacak.

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