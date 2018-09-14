RB Leipzig - Hannover 96 maçı öncesi rakamlar

Almanya Bundesliga maçında RB Leipzig ile Hannover 96, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi RB Leipzig 1 puanla 14. sırada, Hannover 96 2 puanla 11. sırada bulunuyor. RB Leipzig son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hannover 96, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 110 kodlu maçı oynayanlar; RB Leipzig galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Hannover 96 galibiyet oranı 4.60. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

RB Leipzig önceki hafta Bayer Leverkusen mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Hannover 96 ise Werder Bremen maçında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan RB Leipzig, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Hannover 96, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hannover 96 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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