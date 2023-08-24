Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol İtalya Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu: Alman ekibine gidebilir! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu: Alman ekibine gidebilir!

        Fenerbahçe'ye, Serie A'nın son şampiyonu Napoli'de oynayan Eljif Elmas'tan ek bir gelir gelebilir! RB Leipzig'in transfer etmek için görüşmeler yürüttüğü Makedon futbolcunun Alman ekibinin yolunu tutması halinde Fenerbahçe, azami 1,5 milyon Euro daha gelir elde edecek!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 16:22 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas, Napoli'den ayrılmaya hazırlanıyor. İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport'un haberine göre Almanya Ligi ekiplerinden RB Leipzig, Makedon oyuncuyu kadrosuna katmak için Napoli ile görüşmelere başladı.

        Haberde 23 yaşındaki orta saha için yapılan ilk teklifin 30 milyon Euro olduğu belirtilirken Fenerbahçe'ye de ek gelirin önü açıldı.

        Eljif Elmas'ı Napoli'ye 2019 yılında satan sarı-lacivertliler, 16 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satışa dair de bir bonus maddesini anlaşmaya eklemişti. Napoli ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmaya göre oyuncunun Napoli'den bir başka kulübe transferi halinde, transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe azami 1,5 milyon Euro bonus elde etmek imkanına sahip olacaktı.

        REKLAM

        Eljif Elmas , 2018-2019 sezonun sonunda Fenerbahçe'den 16.2 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Napoli'nin yolunu tutmuştu. Eljif Elmas, Napoli'yle 174 karşılaşmada forma giyerken 17 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Kadın müşteriden kasiyere yumruk!
        Kadın müşteriden kasiyere yumruk!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!