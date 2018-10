RB New York: 1 - Orlando City: 0 (Maç sona erdi)

RB New York ile Orlando City ABD MLS mücadelesinde karşılaştı.Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. İlk 45 dakikada Orlando City futbolcusu Dominic Dwyer sarı kart gördü. 53. dakikada Derick Etienne, RB New York adına ilk golü attı.RB New York oyuncusu Alexander Muyl sarı kartla ikinci yarıyı tamamladı.Maçı RB New York 1-0 kazandı.İddaa 547 koduyla açtığı bu maçta RB New York kazanır bahsine oynayanlara 1.05 oranını kazandırdı.RB New York son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi almış oldu. Orlando City ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgilik performansa sahip. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ