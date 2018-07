RB New York - Columbus Crew maçı ne zaman?

ABD MLS maçında RB New York ile Columbus Crew, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:00. Maç öncesi RB New York 41 puanla 3. sırada, Columbus Crew 33 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi RB New York, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Columbus Crew son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 413. İddaa'da RB New York kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Columbus Crew kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor.

RB New York son hafta oynanan DC United maçında 1-2 kazandı.

Columbus Crew, New York City FC karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

RB New York, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. RB New York, kendi sahasında 25 gol attı, 6 gol yedi.

Columbus Crew, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Columbus Crew, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ