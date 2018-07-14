RB New York - Kansas City Wizards maçı heyecanı

ABD MLS maçında RB New York ile Kansas City Wizards, 15 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:00. 32 puanlı RB New York 6. sırada bulunuyor, Kansas City Wizards 33 puana sahip ve 5. sırada. RB New York son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kansas City Wizards son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 195 kodlu maçta; İddaa oynayanlar RB New York kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Kansas City Wizards sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

RB New York son haftadaki Kansas City Wizards müsabasında 0-3 yenildi.

Kansas City Wizards ise RB New York maçında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan RB New York, 20 gol attı ve 4 gol yedi.

Kansas City Wizards, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Kansas City Wizards, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.