RB New York - New England Revolution maçı heyecanı

ABD MLS heyecanı devam ediyor. RB New York, 22 Temmuz 2018 Pazar günü New England Revolution takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. RB New York 35 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken New England Revolution 28 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi RB New York, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. New England Revolution son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 320 kodlu maçı oynayanlar; RB New York galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, New England Revolution galibiyet oranı 6.25. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

RB New York önceki hafta DC United mücadelesinde 1-2 kazandı.

New England Revolution ise Montreal Impact maçında 2-3 kazandı.

RB New York, evinde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 6 gol yedi.

New England Revolution ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. New England Revolution, 13 gol atarken 16 gol yedi.

