RB New York - Orlando City karşılaşma önü

ABD MLS maçında RB New York ile Orlando City, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:30. Maç öncesi RB New York 68 puanla 2. sırada, Orlando City 28 puanla 22. sırada bulunuyor. RB New York, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Orlando City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 547. İddaa'da RB New York kazanır 1.05, berabere biter 6.25, Orlando City kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.70, üst 1.20 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

RB New York son haftadaki DC United müsabasında 1-2 kazandı.

Orlando City ise Philadelphia Union maçında 6-1 yenildi.

Kendi sahasında 13 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan RB New York, 35 gol attı ve 10 gol yedi.

Orlando City, dış sahada 2 galibiyet, 14 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Orlando City 15 kez gol sevinci yaşadı, 43 kez topu ağlarında gördü.

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