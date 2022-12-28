HABERTURK.COM

Alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, yılın son günlerinde 2 girişime yatırım yaptığını bildirdi.

Verilen bilgiye göre, Seri A yatırım turunu 25 milyon dolar yatırımla Playtika'nın lead ettiği Ace Games'e, Ace Games GSYF üzerinden 8 milyon dolar yatırım yapıldı.

Re-Pie Portföy'ün bir diğer yatırımı da dijital tarım platformu Uzman Çiftçi'ye oldu. Buna göre, Re-Pie Portföy Yönetimi, Startup 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden dijital tarım platformu Uzman Çiftçi'ye 500 bin dolar yatırım yaptı.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin yeni yatırımları ile ilgili olarak, "Büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve yenilik odaklı iş modeline sahip girişimlere yatırım yaparak portföyümüzü büyütmeye devam ediyoruz. Oyun sektörü de odaklandığımız sektörlerin başında geliyor. Gıda güvenliği ve enflasyonunun tüm dünyada sorun teşkil ettiği bu dönemde Uzman Çiftçi, geliştirdiği teknoloji ile on binlerce çiftçinin üretim planlamasından perakendecinin tedarik yönetimine kadar tüm süreci optimize ediyor" dedi.

Getir, Colendi, Easycep, Modanisa gibi girişimlere yatırımlar yapan Re-Pie, oyun sektörünü de odağına alarak Tiplay ve Arvis Games yatırımları yapmıştı.