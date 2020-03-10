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Türkiye’de yenilenebilir enerjideki AR-GE çalışmaları ile dikkati çeken GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş, Re-Pie Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan finansman desteği sağladı. Re-Pie, 5 milyon dolarlık yatırımla, GTC Güneş Sanayi’ye ortak oldu.

Re-Pie Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yapılan ortaklıkla Niğde Bor Organize Sanayi Bölgesi’nde Ağustos ayında Mono PERC tipinde güneş hücreleri üretecek olan 100MW kapasiteli GTC Güneş Hücresi Fabrikası’nın devreye alınması planlanıyor.

Niğde güneş hücre fabrikası için şirket özkaynaklarından 6.7milyon dolar (USD) tutarında yatırım gerçekleştirildikten sonra; Re-Pie Teknoloji Girişim Sermayesi Fonu tarafından yapılan 5 milyon dolar (USD) tutarında yatırımla fabrika inşaatının tamamlanması, lazer kesici satın alımı ve ekipmanların yerleşim ve kurulumlarının yapılması ve fabrikanın faaliyete geçmesi sağlanacak.

Bu yatırımla birlikte yine GTC’nin Adıyaman tesisinde üretilmekte olan çift tarafı cam güneş panellerinde yerlilik oranı yüzde 66’lara kadar çıkacak. Bu yatırımla GTC güneş panelleri, yüzde 21’nin üzerinde bir verimlilik ile alanındaki diğer yabancı ürünlerden ayrışacak ve hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlara satılabilir bir ürün olarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılması alanında Türk sanayisine değerli katkılar sunabilecek.



3 YILLIK AR-GE İLE ÜRETİLDİ

2013 yılında faaliyet alanını fotovoltaik güneş panelleri üretimi olmak üzere güncelleyen ve halen Adıyaman’da kurulu fabrikası ile üretim faaliyetlerini sürdüren GTC, Türkiye’nin önde gelen güneş paneli üreticileri arasında.

MIT’de Nükleer Mühendislik ve Siyasal Bilimler alanlarında çift anadal yaparak lisans eğitimini, yine MIT’de Plazma Fiziği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan şirket sahibi Ayşe Çiğdem Besen'in kurduğu GTC, kurulduğu 2013 yılından 2016 yılına kadar sadece Ar-Ge çalışmaları yapmıştı. Şirket, 2016 yılında TUBİTAK projesi olarak tamamlanan sıcak iklimlere dayanıklı çift tarafı cam panel projesinin patentini almış ve 25MW üretim kapasitesi ile çift tarafı cam (bifacial) güneş paneli üretimine başlamıştı. GTC, halen yürütülmekte olan Ar- Ge çalışmaları sayesinde güneş enerjisi alanındaki ilk özel AR-GE merkezi olarak biliniyor.

2017 yılında yapılan ek yatırımı takiben tam otomatik üretim hattı ile 135 MW çift tarafı cam güneş paneli (bifacial) üretim kapasitesine ulaşan şirkette 40’ı AR-GE’de olmak üzere 65 kişilik mühendis istihdam ediliyor.