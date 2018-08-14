Reading - Birmingham City maçı ne zaman?

İngiltere Lig Kupası 1.Tur maçında Reading ile Birmingham City, 14 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Reading son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Birmingham City, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 492 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Reading kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Birmingham City sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Reading son haftadaki Cardiff City müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Birmingham City ise Fulham karşılaşmasında 3-1 kazandı.

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