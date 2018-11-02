Reading - Bristol City karşılaşma önü

Reading ve Bristol City, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Reading 12 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken Bristol City 22 puanda ve 11. sırada. Reading, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Bristol City son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 308 kodlu maçı oynayanlar; Reading galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.00, Bristol City galibiyet oranı 1.95. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Reading önceki hafta Bolton Wanderers mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Bristol City ise Preston North End karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Reading, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Reading, kendi sahasında 9 gol attı, 9 gol yedi.

Bristol City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Bristol City, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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