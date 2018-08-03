Reading - Derby County maçı rakamları

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Reading, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Derby County takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Reading son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Derby County, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 209 kodlu maçı oynayanlar; Reading galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 2.90, Derby County galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Reading son hafta oynanan Cardiff City maçında 0-0 berabere kaldı.

Derby County, Barnsley karşılaşmaında 4-1 kazandı.

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