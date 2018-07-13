Reading - Fulham sahaya çıkıyor

Reading ve Fulham, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Hazırlık Kulüpler maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. Ev sahibi Reading, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fulham, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 140 kodlu maçı oynayanlar; Reading galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fulham galibiyet oranı 0.00.

Reading önceki hafta Bolton Wanderers mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Fulham ise Sheffield United karşılaşmasında 4-5 kazandı.

Fulham, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Fulham, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.