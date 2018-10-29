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Real Atletico Garcilaso: 2 - Melgar: 2 (Maç sonucu)
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Real Atletico Garcilaso: 2 - Melgar: 2 (Maç sonucu)

Real Atletico Garcilaso ile Melgar Peru Premier Lig Clausura mücadelesinde rakip oldu. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi

29 Ekim 2018 Pazartesi, 05:30 | Güncelleme:
Peru Premier Lig Clausura karşılaşmasında Real Atletico Garcilaso, Melgar ile karşı karşıya geldi.

10. dakikada konuk takım, Emanuel Biancucchi ile skoru 0-1 yaptı. İlk gol 19. dakikada Real Atletico Garcilaso adına Jesus Arismendi ile geldi. Maçın ilk devresi 1-1 bitti. İlk yarıda Melgar oyuncuları Pablo Miguez, Leonardo William Mifflin Cabezudo ile Real Atletico Garcilaso oyuncusu Johnny Vidales sarı kartla cezalandırıldı. 49. dakikada Giancarlo Carmona, maçı Melgar lehine çevirdi: 1-2.

76. dakikada Alfredo Ramua attığı golle tabelayı 2-2 yaptı.

İkinci yarıda Melgar oyuncuları Minzun Quina, Christopher Gonzales, Giancarlo Carmona, Giancarlo Carmona, Joao Villamarin ile Real Atletico Garcilaso oyuncuları Gustavo Dulanto, Cristian Alessandrini sarı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşma 2-2 sona erdi, iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı.

90. dakikada Real Atletico Garcilaso oyuncusu Cristian Alessandrini hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. 79. dakikada Melgar oyuncusu Pablo Miguez hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. 89'da Melgar forması giyen Giancarlo Carmona, 2. sarı kartını görüp oyun dışı kaldı.

595 kodlu bu mücadelede beraberlik çıkmasının ardından İddaa oynayanlar 3.20 oran kazandı.

Real Atletico Garcilaso son 5 maçta 1 kez kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 1 galibiyet, 4 beraberlik. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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