Real Atletico Garcilaso - Universidad San Martin sahaya çıkıyor

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Real Atletico Garcilaso, 16 Ağustos 2018 Perşembe günü Universidad San Martin takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:45. Maç öncesi Real Atletico Garcilaso 19 puanla 6. sırada, Universidad San Martin 9 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Real Atletico Garcilaso, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Universidad San Martin son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 544 kodlu maçı oynayanlar; Real Atletico Garcilaso galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Universidad San Martin galibiyet oranı 0.00.

Real Atletico Garcilaso son haftadaki Universidad San Martin müsabasında 2-1 kazandı.

Universidad San Martin ise Real Atletico Garcilaso karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Real Atletico Garcilaso, 8 gol attı ve 2 gol yedi.

Universidad San Martin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Universidad San Martin, 5 gol atarken 10 gol yedi.

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