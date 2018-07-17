Real Betis - Braga sahaya çıkıyor

Real Betis ve Braga, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Hazırlık Kulüpler maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. 3 puanlı Real Betis 808. sırada bulunuyor, Braga 9 puana sahip ve 227. sırada. Real Betis, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Braga son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 508. İddaa'da Real Betis kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Braga kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Real Betis son haftadaki Braga müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Braga, Real Betis karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Real Betis, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Real Betis, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Braga ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Braga, 3 gol atarken 0 gol yedi.