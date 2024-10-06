Real Madrid: 2 - Villarreal: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İspanya La Liga'nın 9. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile Villarreal kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Federico Valverde ve 73'te Vinicius Junior kaydetti.
R. Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler, mücadeleye yedek kulübesinde başlarken; 79. dakikada Vinicius Jr.'nin yerine girdi.
Bu sonucun ardından Real Madrid 21 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Villarreal ise 17 puanda kaldı.
Ligin 10. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'ya konuk olacak. Villarreal ise sahasında Getafe'yi ağırlayacak.