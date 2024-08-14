Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa finali şifresiz mi yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Real Madrid - Atalanta mücadelesi Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanacak. Yeni sezon öncesinde kadrosunu Mbappe ve Endrick gibi isimlerle güçlendiren Real Madrid, sezona kupayla başlamayı hedefliyor. Milli oyuncumuz Arda Güler'in de sahaya çıkması beklenirken futbolseverler UEFA Süper Kupa finali tarihi, saati ve canlı yayın kanalı için araştırma yapıyor. Peki, Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa finali şifresiz mi?
UEFA Süper Kupa maçı için heyecan dorukta. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, UEFA Süper Kupa final maçında Avrupa Ligi Şampiyonu Atalanta ile kozlarını paylaşacak. İki takım da Süper Kupa'yı evine götürmek için mücadele edecek. Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanacak maçta tüm gözler milli sporcu Arda Güler’de olacak. Eflatun beyazlılar 5 kez kupayı müzesine götürdü. Atalanta ise tarihinde ilk kez Süper Kupa finaline çıkacak. Peki, Real Madrid, Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Atalanta karşılaşmasının detayları…
REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan Atalanta, UEFA Süper Kupa için karşı karşıya geliyor.
Real Madrid - Atalanta maçı, 14 A;ğustos 2024 Çarşamba günü yani bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Dev mücadele Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanacak.
REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Atalanta maçı, TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.
Kupada milli futbolcu Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid 6'ncı, Atalanta ise ilk zaferini elde etmeye çalışacak.
REAL MADRİD - ATALANTA MUHTEMEL 11'LER
REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe
ATALANTA: Musso, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri, Lookman, De Ketelaere, Retegui
UEFA SÜPER KUPA MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler, EURO 2024 izninin sona ermesinin ardından Real Madrid'in ABD kampına katıldı.
Milan ve Barcelona ile oynanan hazırlık maçlarına ilk 11'de başlayan Arda Güler, son Chelsea karşılaşmasında ise hiç süre almadı.
UEFA Süper Kupa finalinde Ancelotti’nin Arda Güler’e ikinci yarı şans vermesi bekleniyor.
REAL MADRİD, MİLAN VE BARCELONA'YI GERİDE BIRAKMA PEŞİNDE
Real Madrid, Atalanta'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını paylaştığı Milan ve Barcelona'yı geride bırakmayı hedefliyor.
Madrid ekibi, Atalanta'yı yenmesi halinde kupayı en fazla müzesine götüren ekip ünvanını tek başına ele geçirecek.
Barcelona, Milan ve Real Madrid, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.
Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.
Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.
Real Madrid ise 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United ve 2022'de Eintracht Frankfurt önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.