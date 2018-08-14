Real Madrid - Atletico Madrid maçı öncesi rakamlar

UEFA Süper Kupa Süper Kupa maçında Real Madrid ile Atletico Madrid, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Real Madrid, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Atletico Madrid, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 125 kodlu maçı oynayanlar; Real Madrid galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Atletico Madrid galibiyet oranı 2.60. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
Real Madrid önceki hafta Villarreal mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.
Atletico Madrid ise Eibar karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ