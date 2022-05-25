Premier Lig'de Leicester City formasıyla beğeni toplayan Çağlar Söyüncü, dev ekiplerin radarında!

İspanya'dan AS'ın haberine göre; Chelsea'den Antonio Rüdiger'i transfer etmek üzere olan Real Madrid, milli futbolcumuzun şartlarını da araştırıyor.

A Milli Takım'ın yardımcı antrenörü Kenan Koçak ve bazı milli oyuncuların bu ilgiyi doğruladığı kaydedildi.

40 milyon euro değer biçilen Çağlar Söyüncü ile Real Madrid'in dışında Barcelona, Manchester City, Chelsea, Juventus ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği ifade edildi.