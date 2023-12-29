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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini uzattı - Futbol Haberleri

        Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini uzattı

        İspanyol devi Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı. İtalyan çalıştırıcının ismi Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:14 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:14
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        R.Madrid, Ancelotti ile nikah tazeledi
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        İspanyol devi Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol ekibin İtalyan teknik adam ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı duyuruldu.

        Haziran 2021'de Real Madrid'in başına geçen ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağı yönünde iddialar çıkan Ancelotti'nin ismi, Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.

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