Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini uzattı
İspanyol devi Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı. İtalyan çalıştırıcının ismi Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.
Giriş: 29.12.2023 - 16:14 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:14
İspanyol devi Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol ekibin İtalyan teknik adam ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı duyuruldu.
Haziran 2021'de Real Madrid'in başına geçen ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağı yönünde iddialar çıkan Ancelotti'nin ismi, Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.