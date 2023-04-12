Real Madrid Chelsea maçı için beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi'nde sonucu en çok merak edilen maçlardan biri olan zorlu mücadelede iki ekip de bu akşam rövanş maçı için avantaj arayacak. İşte, Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...