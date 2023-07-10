Real Madrid'de Arda'nın yeni hocası için flaş iddia: Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso!
Arda Güler'in transfer olduğu Real Madrid'in başına 2024 yılında Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'nun geçeceği iddia edildi
Alman Bild gazetesi, 2024 yılında Real Madrid'in başında Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'nun geçeceğine yer verdi.
Geçtiğimiz günlerde bu sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği açıklanmıştı.
Bu açıklamanın üzerine 2024 yılında Real Madrid'in başında kimin olacağı merak konusu olmaya başlamıştı.
Alman Bild gazetesi, Ancelotti'nin yerinin Xabi Alonso ile doldurulacağı iddia etti.
2022 yılından beri Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso'nun kulübüyle sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
İspanyol futbol adamı, 2009 - 2014 yılları arasında Real Madrid'de futbol oynamıştı.