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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'de Eder Militao'nun sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de Eder Militao'nun sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı

        Real Madrid, 26 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Eder Militao'nun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:23
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        Militao, 2028'e kadar Real Madrid'de
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        İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, resmi hesabından yaptığı açıklamada 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Eder Militao'nun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını bildirdi.

        İspanyol ekibi Real Madrid, Eder Militao ile sözleşme yeniledi. Eflatun-beyazlılar, 26 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid CF, kulüple bağlantısı devam eden oyuncumuz Eder Militao'nun sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardı" denildi.

        2019 yılında Real Madrid'e transfer olan Militao, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 2 La Liga, 1 Copa del Rey ve 3 İspanya Süper Kupası olmak üzere 9 kupa kazandı. Real Madrid formasıyla 143 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 11 gol kaydetti.

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