Madrid ekibinden yapılan açıklamada, dün gerçekleşen testlerin ardından Eden Hazard ve Casemiro'nun sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Yaşanan gelişmenin ardından tüm takıma tekrar test yaptıran Real Madrid, iki ismin tekrar pozitif çıktığını ve başka pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR