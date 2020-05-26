Avrupa liglerinde mücadele eden takımlar, yeni sezon için takviye çalışmalarına devam ediyor. La Liga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ajax´ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek´i yeniden gündemine aldı. Teknik direktör Zidane'ın orta sahada başka öncelikleri olsa da Hollandalı da bu mevki için Madrid ekibinin transfer listesinde yer alıyor.