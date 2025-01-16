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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'de transfer krizi - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de transfer krizi

        İspanya Süper Kupası finalinde ezeli rakibi Barcelona'ya 5-2 yenilen Real Madrid'de sıkıntılı günler yaşanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 10:49 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:49
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        Real Madrid'de transfer krizi!
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        İspanya Süper Kupası'nı Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de kriz yaşanıyor.

        Bu sezon Barcelona'dan toplamda 9 gol yiyen başkent ekibinde teknik direktör Carlo Ancelotti ile yola devam edileceği belirtilmişti.

        Ancak yine İspanyol basınında Real Madrid'in bir krizin eşiğinde olduğuna dair haberler ortaya çıktı.

        TRANSFERE PEREZ ENGELİ

        İspanyol radyo kanalı olan Onda Cero'da yer alan haberde; Carlo Ancelotti'nin transfer yapmak istediği ancak yönetimin buna engel olduğu belirtildi.

        Geçtiğimiz günlerde de Real Madrid'in Trent Alexander-Arnold dahil devre arası yapacağı tüm transferlerden vazgeçtiği söylenmişti.

        Başkan Florentino Perez'in altyapı oyuncularına ve takımın genç isimlerine yönelmenin daha doğru bir yol olacağına karar verdiği aktarılmıştı.

        Gelecek yıl Carlo Ancelotti ile devam etmeyeceği bilinen Real Madrid'de yaşanan bu iç tartışmanın ardından deneyimli çalıştırıcının geleceği de soru işareti haline geldi.

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