Real Madrid'den Ada'ya sağ bek çıkarması!

Real Madrid'de, Dani Carvajal'ın sakatlığı sonrası sağ bek pozisyonu için yeni bir transfer düşüncesi hız kazandı.

Carvajal ve Lucas Vázquez ikilisine güven tam olsa da, iki tecrübeli oyuncunun yerine gelecek bir alternatif arayışının kaçınılmaz olduğu biliniyor. Carvajal'ın sakatlığıyla birlikte bu ihtiyaç daha da belirgin hale geldi.

TRENT ALEXANDER-ARNOLD FAVORİ İSİM

Son haftalarda Real Madrid yönetimi, sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için birkaç isim üzerinde duruyordu. Ancak dikkat çeken en önemli aday, Liverpool'un yıldız sağ beki Trent Alexander-Arnold oldu. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan oyuncu, birçok büyük kulübün radarına girmiş durumda.

MADRID OCAK AYINI BEKLEYECEK

Real Madrid, tıpkı Alphonso Davies transferinde olduğu gibi, Alexander-Arnold konusunda da Ocak ayını beklemeyi planlıyor. Ocak ayında, oyuncunun sözleşmesinin son altı ayına girmesiyle birlikte yasal olarak görüşmelere başlanabilecek. Real Madrid, Liverpool'la olan sözleşme durumuna ve oyuncunun maaş taleplerine göre kararını verecek.

ARNOLD'UN DURUMU

İngiliz yıldız, Bellingham ile olan iyi ilişkisi ve sahadaki çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor. Madrid ekibi, Alexander-Arnold'un sadece sağ bek olarak değil, orta saha gibi farklı pozisyonlarda da önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyor. Ocak ayında transferin hızı, Liverpool'un tutumuna ve oyuncunun sözleşmesini yenilememesine bağlı olacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla 9 maça çıkan Arnold, 2 asist yaptı.