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Real Madrid'den Rafael Leao bombası!

La Liga'da bu sezon şampiyonluk şansını mucizelere bıraksa da Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden İspanyol devi Real Madrid, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Eflatun-beyazlılar, Milan formasıyla yıldızlaşan Portekizli Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

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  • Real Madrid'den Rafael Leao bombası!

    La Liga'da ezeli rakibi Barcelona'nın 11 puan arkasında ikinci sırada yer alan ve şampiyonluğu mucizelere bırakan Real Madrid, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.
  • Real Madrid'den Rafael Leao bombası!

    Hücum hattını güçlendirmek isteyen eflatun-beyazlılar, Devler Ligi'ne bu sezon harikalar yaratan Milan'lı Rafael Leao'yu gündemine aldı.
  • Real Madrid'den Rafael Leao bombası!

    İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; özellikle başkan Florentino Perez, Portekizli yıldızı takıma kazandırmayı çok istiyor. 
  • Real Madrid'den Rafael Leao bombası!

    100 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

    Real Madrid’in 150 milyon euroluk serbest kalma bedeli olan 23 yaşındaki yıldız için 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.
  • Real Madrid'den Rafael Leao bombası!

    Leao'nun 2024 yazında sona erecek sözleşmesini henüz yenilememesi de Real Madrid yönetiminin elini güçlendiriyor.
  • Real Madrid'den Rafael Leao bombası!

    İLK MAÇINA JORGE JESUS'LA ÇIKTI!

    Futbola Sporting Lizbon altyapısında başlayan ve ilk profesyonel maçına Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un yönetiminde çıkan Leao, sonrasında bir sezon Lille forması giymiş ve ardından Milan’a transfer olmuştu. 
  • Real Madrid'den Rafael Leao bombası!

    Geçen sezon Milan'ın Serie A şampiyonu olmasında büyük pay sahibi olan Leao, bu sezon da takımının Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesinde başrol oynadı.
  • Real Madrid'den Rafael Leao bombası!

    Bu sezon Milan formasıyla 40 resmi maça çıkan Rafael Leao, 11 gol atıp, 12 de asist yaptı. 

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