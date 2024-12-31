Real Madrid'den Rüdiger kararı!

Real Madrid, sözleşmesi 2026'da sona erecek Antonio Rüdiger için harekete geçti.

Marca'da yer alan habere göre; Madrid devi, Alman futbolcunun sözleşmesini yenilemek istiyor.

Haberde kulübün Rüdiger'i takımın önemli bir parçası olarak gördüğü ve 2027-28 yılına kadar yeni bir kontrat imzalamak istediği belirtildi.

Öte yandan 31 yaşındaki oyuncunun da Real Madrid'de kalmaya sıcak baktığı ifade edildi.