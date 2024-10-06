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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'den savunmaya takviye kararı - Futbol Haberleri

        Real Madrid'den savunmaya takviye kararı

        İspanyol devi Real Madrid, savunma oyuncularının yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ara transfer döneminde kadroya sağ bek ve stoper takviyesi yapmaya karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 16:04 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:04
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        Real Madrid'den savunmaya takviye kararı
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        Real Madrid'in Villarreal ile oynadığı maçta sakatlanan Dani Carvajal, sezonu kapattı.

        İspanyol devinde 32 yaşındaki futbolcunun sakatlığı transfer planlarını da etkiledi.

        TRANSFER KARARI

        Real Madrid, ara transfer döneminde sağ bek ve stoper takviyesi yapmayı planlıyor.

        Carlo Ancelotti'nin ekibi için yaz transfer döneminde de stoper takviyesi gündeme gelmiş ancak Real Madrid, sezona stoper transferi yapmadan başlamıştı.

        İspanyol devinde, Dani Carvajal'in sezonu kapatması sağ bek takviyesini de zorunlu hale getirdi.

        ADI GEÇEN İSİMLER

        Real Madrid'de stoper transferi için daha önce Leipzig'ten Castello Lukeba ve Palmeiras'tan Victor Reis'in isimleri gündeme gelmişti.

        İspanyol devinde, sağ bek için adı geçen en önemli oyuncu ise Liverpool'dan Alexander Arnold olmuştu. İngiliz futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Real Madrid, 25 yaşındaki futbolcunun Liverpool'daki durumunu yakından takip etmeye devam ediyor.

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