62 dakikada 4 gole imza atarak takımının galibiyeti almasını sağlayan Castellanos, 1947'den beri LaLiga'da Real Madrid'e bir maçta 4 gol atan ilk oyuncu oldu.

''DÜNYA KUPASI'NDA BENİ AĞLATTI''

Taty Castellanos karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Barça'yı Leo (Messi) sayesinde her zaman Real Madrid'den daha çok sevdim. O benim için bir idol. Maçlarından her zaman gerçekten keyif almışımdır. Leo dünkü maçı izledi mi bilmiyorum. Dünyanın en iyi oyuncusundan bahsediyoruz. O, bizim için çok önemli. Dünya Kupası'nda beni ağlattı." ifadelerini kullandı.

Girona forması giyen Castellanos, Real'e attığı 4 golle bu sezon 12 lig kez fileleri havalandırmış oldu.