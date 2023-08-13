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        Haberler Futbol Real Madrid'e bir şok daha: Eder Militao'nun çapraz bağında kopma tespit edildi! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'e bir şok daha: Eder Militao'nun çapraz bağında kopma tespit edildi!

        Real Madrid, Athletic Bilbao maçında sakatlanan Eder Militao'nun sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 15:26
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        Real Madrid'e bir şok daha!
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        Real Madrid, Eder Militao'nun sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiğini ve oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Eder Militao'nun sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve oyuncunun kısa sürede ameliyat edileceği açıklandı. Yıldız oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        ÜÇÜNCÜ SAKATLIK

        Önce menisküs yırtığı sebebiyle Arda Güler'in ameliyat olacağı ve yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, ardından kaleci Thibaut Courtois sonra da Eder Militao ön çapraz bağlarından sakatlık yaşadı.

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