Real Madrid'e Vinicius'tan kötü haber!
La Liga'da sezona 3'te 3'le başlayan Real Madrid'de Vinicius şoku yaşanıyor. Eflatun-beyazlılar, Brezilyalı yıldızın sakatlandığını açıklarken, başarılı futbolcunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İspanyol devi Real Madrid, Brezilyalı forvet Vinicius Junior'un sakatlandığı açıklandı.
Real Madrid Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, La Liga'nın 3. haftasında deplasmanda Celta Vigo ile oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Vinicius'da sağ bacak kaslarında sakatlık tespit edildiği bildirildi.
İspanyol basını, Vinicius'un 6 hafta kadar sahalardan uzak kalacağını yazdı.
Real Madrid'de kaleci Thibaut Courtois ile Arda Güler, Eder Militao, Dani Ceballos ve Fernard Mendy'nin de sakatlıkları bulunuyor.