Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid El Clasico'da rekor peşinde! - Futbol Haberleri

        Real Madrid El Clasico'da rekor peşinde!

        La Liga'da sezonun ilk El Clasico'sunda Real Madrid ile Barcelona bu akşam karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu'da oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Real Madrid, bu karşılaşmada rekor için sahaya çıkacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 14:19 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        R. Madrid El Clasico'da rekor peşinde!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Real Madrid, bugün Barcelona'ya kaybetmemesi halinde LaLiga'daki yenilmezlik serisini 43 maça yükseltecek ve Barcelona'nın rekorunu egale edecek.

        Carlo Ancelotti'nin ekibi geçtiğimiz sezon derbide Atletico Madrid'e kaybettiği maçtan bu yana LaLiga'da yenilgi yaşamadı.

        Derbinin ardından LaLiga'da 2023/24 ve 2024/25 sezonunda toplam 42 maça çıkan Real Madrid, 31 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti.

        REKOR BARCELONA'DA

        LaLiga'da en uzun yenilmezlik serisi Barcelona'ya ait. Barcelona, Ernesto Valverde yönetiminde 2017-2018 yılları arasında 43 maçta yenilmemişti

        LaLiga'da bu sezon Barcelona 10 maçta 9 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Katalan ekibi topladığı 27 puanla ilk sırada yer alıyor.

        Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Real Madrid ise namağlup yoluna devam ederken 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik elde etti. Başkent ekibi 24 puanla Barcelona'nın ardından ikinci sırada bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Bir 'Muz' 1.5 milyon dolar!
        Bir 'Muz' 1.5 milyon dolar!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        "Müsilaj geri döndü"
        "Müsilaj geri döndü"
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası