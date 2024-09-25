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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid evinde 3 golle kazandı! - Futbol Haberleri

        Real Madrid evinde 3 golle kazandı!

        İspanya La Liga 7. hafta maçında Real Madrid, sahasında Alaves'i 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 00:31 Güncelleme: 25.09.2024 - 00:31
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        Real Madrid evinde 3 golle kazandı!
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        İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid, sahasında Deportivo Alaves'i 3-2 yendi.

        Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 1. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle öne geçen Real Madrid, 40. dakikada Kylian Mbappe ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

        Maçın 48. dakikasında Rodrygo ile rakip ağları bir kez daha havalandıran Real Madrid, skoru 3-0'a getirse de Alaves'in Carlos Benavidez (Dk. 85) ve Enrique Garcia (Dk. 86) ile iki dakikada bulduğu iki golle karşılaşmanın son anlarında büyük çekişme yaşandı.

        Rakip takımın ataklarına rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, puanını 17'ye çıkararak, bir maç eksiği olan lider Barcelona'nın (18 puan) ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

        Alaves ise 10 puanla 8. sırada kaldı.

        Bu arada, Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihiyle maça yedek başlayan Arda Güler, 80. dakikada Mbappe'nin yerine oyuna girdi.

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