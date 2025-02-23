UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi 3-1 yenerek son 16 turuna kalan Real Madrid, tekrar lige dönüyor. Eflatun-beyazlılar, İspanya LaLiga'nın 25. hafta mücadelesinde evinde Girona'yı konuk ediyor. Ligde üst üste 3 maçtır kazanamayan İspanyol devi, Girona maçıyla bu döngüyü kırmak istiyor. Barcelona ve Atletico Madrid ile şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid'in puan kaybına tahammülü yok. Real Madrid-Girona maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’leri merak ediliyor. Peki Real Madrid-Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, ilk 11'de mi?