Real Madrid-Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?
Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 25. hafta maçında sahasında Girona ile karşı karşıya geliyor. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Santiago Bernabeu'da hata yapmak istemiyor. Barcelona ve Atletico Madrid ile şampiyonluk mücadelesi veren eflatun-beyazlılar, ligde 51 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki Real Madrid-Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid-Girona maçı canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya ilişkin detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi 3-1 yenerek son 16 turuna kalan Real Madrid, tekrar lige dönüyor. Eflatun-beyazlılar, İspanya LaLiga'nın 25. hafta mücadelesinde evinde Girona'yı konuk ediyor. Ligde üst üste 3 maçtır kazanamayan İspanyol devi, Girona maçıyla bu döngüyü kırmak istiyor. Barcelona ve Atletico Madrid ile şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid'in puan kaybına tahammülü yok. Real Madrid-Girona maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’leri merak ediliyor. Peki Real Madrid-Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, ilk 11'de mi?
REAL MADRİD - GİRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Girona maçı, 23 Şubat Pazar bugün TSİ 18:15'te başlayacak.
REAL MADRİD - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele, S Sport kanalından naklen yayınlanacak
Karşılaşmayı hakem Guillermo Cuadra yönetecek.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Teknik Direktör Carlo Ancelotti, maçın geniş kadrosunu açıkladı. Kadroda cezalı olan Jude Bellingham’ın yanı sıra sakatlıkları süren Carvajal ve Militao yer almadı.
Son maçlarda süre bulamayan Arda Güler ise karşılaşmanın kadrosunda yer aldı. Ancak 19 yaşındaki milli futbolcunun bu akşam Santiago Bernabeu'da yine yedekler arasında bulunması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Ceballos, Rodrygo, Diaz, Vinicius Junior, Mbappe.
Girona: Gazzaniga, Martinez, Juanpe, Krejci, Gutierrez, Asprilla, Martin, Tsygankov, van de Beek, Gil, Stuani.
REAL MADRİD - GİRONA MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://ssport.tv/