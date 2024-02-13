Real Madrid-Girona maçında penaltı krizi! Tchouameni, Arda Güler'in kullanmasını istedi...
Real Madrid'in Girona'yı 4-0 yendiği karşılaşmada maça damga vuran bir an yaşandı. Milli yıldız, Arda Güler takımına penaltı kazandırdı ve takım arkadaşı Aurélien Tchouameni, penaltıyı Arda'nın kullanmasını istedi. Joselu ise duruma izin vermedi. İşte yaşananlar...
La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Girona'yı konuk etti.
Rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen Madrid, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Real Madrid'de 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren Arda Güler, 89. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına girdi ve takımına penaltı kazandırdı.
Takımına penaltıyı kazandıran Arda Güler ile ilgili Aurelien Tchoameni'nin çabası ise sonradan ortaya çıktı.
Arda Güler'in kazandığı penaltıyı atmak için topu eline alan Joselu'nun yanına metrelerce uzaktan Aurelien Tchouameni geldi.
Fransız yıldız "Arda, Arda, Arda..." diyerek milli oyuncumuzun penaltıyı atması için uzun süre ısrar etti.