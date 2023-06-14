HABERTURK.COM

Real Madrid, Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham'ın transferini açıkladı.

İspanyol devinden yapılan açıklamada, Bellingham ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Real Madrid, İngiliz yıldız için perşembe günü tanıtım toplantısı yapılacağını duyurdu.

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023

Dortmund, daha önce yaptığı açıklamada 19 yaşındaki futbolcu için Real Madrid ile 103 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Alman ekibi ayrıca sözleşmede bonservis miktarının yüzde 30'suna varan bonusların da yer aldığını belirtti.