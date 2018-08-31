Real Madrid - Leganes karşılaşma önü

İspanya Primera Lig maçında Real Madrid ile Leganes, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Real Madrid 6 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Leganes 1 puanda ve 12. sırada. Real Madrid son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Leganes, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 133 kodlu maçı oynayanlar; Real Madrid galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 7.00, Leganes galibiyet oranı 10.00. Alt 3.00, üst 1.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Real Madrid son hafta oynanan Villarreal maçında 2-2 berabere kaldı.

Leganes, Real Betis karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Real Madrid, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Leganes, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Leganes 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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