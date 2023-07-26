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        Haberler Televizyon Real Madrid Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler...

        2023-2024 sezonu hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid ile Manchester United, bu gece Houston'da yer alan NGR Stadyumu'nda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Zorlu mücadele öncesi en çok merak edilen sorulardan biri de sezon başında İspanyol devine transfer olan milli yıldızımız Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı oldu. İşte, hem karşılaşma hem de Arda Güler'in durumu hakkında bilgiler...

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        Giriş: 26.07.2023 - 14:10
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        Real Madrid Manchester United maçı için beklenen tarih geldi çattı. Geçtiğimiz sezon La Liga ve Premier Lig'de şampiyonlukları ezeli rakiplerine kaptıran Real Madrid ile Manchester United bu gece yarısı saat 03:00'de karşı karşıya gelecek. İşte, mücadelenin yayıncı kanalı, muhtemel 11'leri ve Arda Güler'in durumuna dair ayrıntılar...

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        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetesi Marca'nın haberine göre Arda Güler, sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle Manchester United karşısında da riske edilmeyecek.

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        REAL MADRID MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

        Real Madrid Manchester United karşılaşması S-Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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        REAL MADRID'İN MUHTEMEL İLK 11'i

        Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Kroos; Valverde, Modric; Bellingham; Joselu, Vinicius

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        MANCHESTER UNITED'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Onana; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Mount; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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