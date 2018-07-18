İspanyol devi Real Madrid, Real Sociedad’ın 22 yaşındaki futbolcusu Alvaro Odriozola’yı 30 milyon Euro karşılığında transfer etti. Daha önce anlaşma sağladıklarını duyuran başkent ekibi bugün Odriozola’ya imzayı attırdı. Sağ bek mevkinde forma giyen Odriozola, yeni kulübüyle altı yıllık bir sözleşme imzaladı.



Genç futbolcu, ülkesinin 2018 Dünya Kupası kadrosunda da yer almış ancak hiç süre alamamıştı.

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