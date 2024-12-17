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        Haberler Bilgi Spor Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA Kıtalararası Kupa Real Madrid - Pachuca maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIFA Kıtalararası Kupa

        Katar'da oynanacak FIFA Kıtalararası Kupa'da finalin adı belli oldu. Finalde İspanya ekibi Real Madrid ile Meksika temsilcisi Pachuca karşı karşıya gelecek. Doha'daki Lusail Stadyumu'nda oynanacak final mücadelesinde Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Pachuca maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:49
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        Real Madrid ile Pachuca FIFA Kıtalararası Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Eflatun-beyazlılar final maçında rakibini mağlup etmek istiyor. Pachuca ise İspanyol ekibi karşısında galip gelmek için sahaya çıkacak. Milli yıldız Arda Güler’in Pachuca maçında ilk 11’de başlayıp başlamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Real Madrid Pachuca maçı canlı izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında detaylar…

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        REAL MADRİD - PACHUCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Katar'da Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından düzenlenen FIFA Kıtalararası Kupa'da finali hangi iki takımın oynayacağı belli oldu.

        Başkent Doha'da düzenlenecek organizasyonun finalinde İspanya ekibi Real Madrid ile Meksika temsilcisi Pachuca karşı karşıya gelecek.

        Real Madrid - Pachuca maçı, 18 Aralık 2024 Çarşamba günü TSİ 20.00'de başlayacak.

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        REAL MADRİD - PACHUCA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Lusail Stadyumu'nda oynanacak final maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        REAL MADRİD - PACHUCA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Real Madrid: Courtois, Tchouameni, Vazquez, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Modric, Arda Güler, Diaz, Mbappe

        Pachuca: Moreno, Gonzalez, Cabral, Rodríguez, Arroyo, Pedraza, Idrissi, Arturo Gonzalez, Bautista, Montiel, Rondon

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        ARDA GÜLER PACHUCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

        Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler'in Pachuca maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

        Pachuca takımına karşı Arda'nın 11'de şans bulması çok yüksek bir ihtimal.

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