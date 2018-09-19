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Şampiyonlar Ligi'de son 3 sezonun şampiyonu Real Madrid, 2018-2019 sezonunun ilk Şampiyonlar Ligi maçında Cengiz Ünderli Roma ile karşı karşıya geliyor. Dev maçın favorisi Real Madrid, saha ve seyirci avantajını kullanarak Roma'dan 3 puan almanın peşinde. Santiago Bernabeu deplasmanına çıkacak Cengiz ve arkadaşları ise İspanyollardan 3 puan koparmaya çalışacak.

REAL MADRİD - ROMA

STAT: Santiago Bernabeu

HAKEMLER: Björn Kuipers, Sander Van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)

REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro Kroos, Modric, Isco, Bale, Benzema

ROMA: Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Zaniolo, Nzonzi, De Rossi, El Shaarawy, Dzeko, Cengiz Ünder

OPTA VERİLERİ:

İki takım Şampiyonlar Ligi'nde 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Real Madrid'in Roma karşısında 6-3'lük üstünlüğü bulunuyor (1B).

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaştığı son 10 maçta hiç gole kapama yapamadı.

Real Madrid 22. kez üst üste Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor; turnuva tarihindeki sen uzun seri.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 21 sezonunda gruptan çıkmayı başardı; turnuva tarihinde en fazla sezonda üst üste gruptan çıkmayı başaran takım konumundalar.

Real Madrid geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldırarak bu turnuvada üç sezon üst üste şampiyon olan ikinci takım oldu; Bayern 1970'lerde bunu başarmıştı (1974, 1975, 1976).

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN BAŞARILISI REAL MADRİD

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın başlayacak 2018-2019 sezonu grup karşılaşmaları öncesi İspanya'nın Real Madrid ekibi, kupayı en çok müzesine götüren takım olma unvanını elinde bulunduruyor.

İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.

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