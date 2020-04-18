DHA

İspanyol devi Real Madrid, savunmasını güçlendirmek adına transfer yapmaya hazırlanıyor. Madrid ekibinde Sergio Ramos´un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bununla birlikte Porto´dan yüksek bir bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Eder Militao da istenilen performansı ortaya koyamadı.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo'da yer alan habere göre mor-beyazlı ekipte transfer çalışmaları iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Leipzig formasıyla Almanya´da başarılı bir performans ortaya koyan Upamecano ve Juventus´un Ajax´tan kadrosuna kattığı Matthijs de Ligt transferde adı geçen ilk isimler. Upamecano´nun Leipzig ile 1 yıllık sözleşmesi kalması bu oyuncuyu bir adım öne çıkarsa da futbolcuyu transfer etmek isteyen tek takım Real Madrid değil.

Mor-beyazlılarla adı anılan diğer bir isim ise geçtiğimiz sezon başında rekor bedelle Ajax´tan Juventus´a transfer olan de Ligt. 20 yaşındaki genç stoper, Juventus´a yeni transfer olmasına rağmen Madrid´den gelecek bir teklifle İspanya´nın yolunu tutabilir.