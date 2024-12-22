İspanya La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid ve Sevilla karşı karşıya gelecek. İspanyol devinde Sevilla mücadelesi öncesinde Militao, Mendy, Alaba, Carvajal gibi isimlerin sakatlıkları bulunuyor. Bu sebeple Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi merak ediliyor. Milli futbolcumuz Arda Güler’in ilk 11'de olup olmadığı araştırılıyor. Ligde çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan eflatun beyazlılar, Barcelona ve Atletico Madrid’in ardından 3. sırada yer alıyor. Peki, Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı? İşte Real Madrid - Sevilla maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...