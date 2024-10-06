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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid, sezonu kapatan Dani Carvajal'in sözleşmesini yeniledi - Futbol Haberleri

        Real Madrid, sezonu kapatan Dani Carvajal'in sözleşmesini yeniledi

        Real Madrid, sakatlanarak sezonu kapatan İspanyol savunmacı Dani Carvajal'in sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:49
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        R. Madrid, Carvajal ile nikah tazeledi
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        Real Madrid, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Dani Carvajal'in sözleşmesini uzattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun 2025'te bitecek sözleşmesinin 2026 yılına uzatıldığı belirtildi.

        Kulübün altyapısından yetişen Carvajal, Real Madrid'de çıktığı 427 maçta 14 gol attı ve 65 asist yaptı.

        SEZONU KAPATTI

        Carvajal, La Liga'da oynanan Villarreal maçında sakatlanmıştı. Çapraz bağlarında kopma meydana gelen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

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